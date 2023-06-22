Анонс девайса варто чекати не раніше 2025 року, а в плані дизайну він буде схожий на iPhone 14.

Аналітики компанії Barclays з посиланням на джерела розповіли, що компанія Apple була змушена відкласти вихід iPhone SE четвертого покоління. Дешевий айфон не вийде ні в цьому, ні в наступному році.

Причина – тривала розробка власного 5G-модему. Саме на цій моделі компанія планує протестувати фірмові чіпи 5G, перш ніж застосовувати його до своїх флагманських моделей.

Пару місяців тому про це ж саме розповідав авторитетний інсайдер Мін-Чі Куо. За його інформацією, продовження бюджетних айфонів все ж бути, але доведеться запастися терпінням – умовний iPhone SE 4 вийде не раніше 2025 року.

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Раніше говорилося, що iPhone SE 4, окрім власного 5G-модема, отримає 6.1-дюймовий OLED-екран і дизайн, аналогічний iPhone 13/14. До поточного моменту лінійка iPhone SE оснащувалася 4.7-дюймовими LCD-екранами і модемами від Qualcomm.

Очікується, що новий iPhone SE буде коштувати не дорожче $500, і стане одним з найдешевших смартфонів в актуальній лінійці Apple.

Чи варто купувати iPhone SE у 2023 році

Актуальна модель iPhone SE була випущена в березні минулого року, так що на сьогодні вона відносно свіжа. Попереднє покоління вийшло в 2020 році, тобто покоління було актуальним два роки. У разі ж iPhone SE 3, мабуть, актуальним він буде мінімум три роки.

Нагадаємо, iPhone SE 3 отримав 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home і 12-Мп камеру. Однак попит на бюджетний смартфон виявився вкрай низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор.

Зауважимо, що iPhone SE 2022 також отримає оновлення до iOS 17.

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