Apple суттєво спростила життя тим користувачам, які постійно забувають нові паролі.

Портал MacRumors протестував бета-версію iOS 17 і виявив не згадану на презентації фічу. Вона дозволяє повернути старий пароль iPhone протягом 72 годин, якщо ви забули новий.

Йдеться про абсолютно нову функцію, якої раніше не було в iOS. Ймовірно, таким чином Apple вирішила спростити життя тим, хто постійно забуває нові паролі.

Як відомо, раніше, після зміни код-пароля блокування екрана iPhone вам ні в якому разі не можна було його забути, інакше довелося б робити повне скидання системи і втрачати інформацію з гаджета. Тепер же все стало набагато простіше.

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В iOS 17 при введенні неправильного пароля досить буде натиснути на "Забули пароль?", за яких послідує екран з опцією "Спробуйте скинути пароль". Вибравши цей параметр, користувачі зможуть ввести попередній пароль і створити новий знову.

Якщо ви впевнені у своїй пам'яті, а також для підвищення безпеки, цю опцію можна вимкнути – спеціальна кнопка в налаштуваннях дозволяє обнулити 72-годинний термін дії попереднього пароля.

Нагадаємо, поки що iOS 17 доступна тільки у вигляді бети для власників iPhone Xs і новіше. Реліз стабільної версії системи очікується у вересні разом з презентацією iPhone 15.

У порівнянні з iOS 16 нова система отримала не так багато нововведень. Втім, декілька цікавих фішок все ж є, зокрема, можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. Однак зауважимо, що Apple любить тримати нові девайси і функції в секреті до повноцінного релізу.

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