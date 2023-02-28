Продовженню серії iPhone SE все ж бути, попри слабкі продажі недорогих смартфонів від Apple.

Пару місяців тому в мережі з'явилася інформація про те, що Apple "поховала" лінійку iPhone SE через слабкі продажі бюджетних моделей. Однак свіжі інсайди вказують, що купертинівці все ж змінили свою думку й відновили розробку умовного iPhone SE 4.

За інформацією авторитетного аналітика Мін-Чі Куо, майбутній iPhone SE буде засновано на базовій моделі iPhone 14, з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм та тонкими рамками. Також новинка може стати першим в історії айфоном, який отримає фірмовий 5G-модем Apple.

Ще у 2020 році в Apple заговорили про можливість розробки власного модема стільникового зв'язку, щоб в майбутньому відмовитися від рішень Qualcomm і збільшити прибуток від апаратного забезпечення. Спочатку їх протестують на iPhone SE, а потім вже, якщо все пройде без проблем, встановлять в iPhone 16.

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Точну дату виходу нового iPhone аналітик не назвав. Але враховуючи, що Apple зазвичай оновлює бюджетні моделі iPhone SE раз на два роки, є велика ймовірність, що компанія представить новинку не раніше березня 2024 року.

Лінійка доступних iPhone від Apple

Актуальна модель iPhone SE була випущена в березні 2022 року за $430. Вона отримала 4,7-дюймовий дисплей Retina HD, захист від води за стандартом IP67, наявність кнопки Home, 12-Мп камеру і поліпшену батарею.

Однак попит на бюджетний смартфон виявився доволі низьким. Однією з головних причин називають застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор. Згадувалося, що Apple навіть довелося скоротити виробництво через неходовий попит.

Додамо, що перше покоління iPhone SE вийшло в 2016 році. Сьогодні це найдоступніші смартфони Apple, що випускаються в "старому" дизайні, але з сучасним процесором.

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