Смуги або плями на екрані є доволі поширеною проблемою серед власників смартфонів, особливо iPhone. З новою технологією їх можна буде позбутися за лічені секунди.

Ютубер Strange Parts поділився цікавим відеороликом, в якому показано лазерний апарат, що дозволяє лагодити зламані OLED-дисплеї з мертвими пікселями. Його творці розповіли блогеру про принцип роботи й ключові особливості приладу.

Працює все просто: лазер проходить через зовнішній шар і відновлює пошкоджені ділянки всередині, усуваючи смуги на екрані. Кажуть, це як поміняти лампу, не відключаючи електрику.

Використання лазера дозволяє проводити подібний ремонт без демонтажу і навіть виключення несправного пристрою – а якщо немає подряпин, то й розбирати його не потрібно. В іншому випадку перед використанням лазера скло доведеться зрізати.

Водночас розробники приладу зазначають, що лазерний метод ремонту здатний виправити тільки згорілі або неробочі пікселі. Тобто якщо користувач погнув смартфон, а екран "поплив", відновити його не вийде.

Детальніше про принцип роботи установки можна дізнатися з ролика:

Інформація про вартість і доступність даного типу ремонту автор ролика не уточнив. Ймовірно, пристрій буде поставлятися тільки в сервісні центри. Згідно з оцінкою Apple, заміна екрана iPhone 14 коштує від $279 до $379, в залежності від модифікації смартфона.

Разом з тим на лагодження йдуть дні, якщо не тижні. Можливо, з новим лазером ситуація кардинально зміниться, а ремонт стане дешевше й швидше.

Раніше УНІАН зібрав п'ять ознак вмираючого телефону – якщо такі є у вашого гаджета, то ремонт йому навряд чи допоможе, і має сенс придбати новий пристрій.

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