Апарат, який стане компромісною версією флагманської серії Galaxy S23, вийде вже у вересні.

Бюджетний флагман Samsung Galaxy S23 FE все-таки вийде, причому чекати залишилося всього кілька тижнів. У компанії вирішили не скасовувати потенційно популярний девайс, попри спад попиту на Galaxy S23.

Інсайдери повністю розкрили дизайн та характеристики пристрою й навіть назвали дату виходу.

Очікувано, смартфон буде виглядати так само як пристрої серії Galaxy S23. На боках рамка трохи округла, але вже не так сильно звужена, як раніше. На задній панелі – потрійна камера без єдиного подіуму.

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Galaxy S23 FE матиме 6,41-дюймовий AMOLED-екран з частотою до 120 Гц, акумулятор місткістю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки на 25 Вт і 128 чи 256 ГБ в парі з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Крім того, новинці приписують 50-Мп основний датчик, бездротову зарядку і водозахист.

На деяких ринках – наприклад, в США – субфлагман вийде з процесором Snapdragon 8 Gen 1, а фірмовий чипсет Exynos 2200 традиційно матимуть апарати для європейського та Індійського ринків.

За даними надійного джерела, анонс пристрою відбудеться в найближчі тижні, а в продаж він надійде до кінця вересня.

Поки що актуальною моделлю в цій серії є випущений в січні 2022 року Galaxy S21 FЕ. Моделі "FE" створюються на основі відгуків користувачів та орієнтовані на фанатів бренду, які хочуть отримати від нього топові можливості й при цьому – за ціною, нижчою, ніж у флагманських моделей.

Раніше цього місяця Samsung представила новий "бюджетник" з величезною автономністю. Модель Galaxy F34 просувається виробником як "монстр" за багатьма параметрами – від батареї і камери до дисплея.

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