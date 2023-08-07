Galaxy F34 отримав 120-герцовий екран, потрійну камеру і батарею на 6000 мАг.

Корейський бренд Samsung презентував ще одного представника бюджетної лінійки смартфонів Galaxy F. Модель Galaxy F34 просувається виробником як "монстр" за багатьма параметрами – від батареї і камери до дисплея.

Як повідомляє Gizmochina, головною особливістю новинки стала потужна батарея місткістю 6000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю до 25 Вт. Акумулятора повинно вистачити до двох днів активного використання.

Також Samsung Galaxy F34 отримав 6,5-дюймовий Super AMOLED-дисплей з кадровою частотою 120 Гц і максимальною яскравістю 1000 ніт. Передня панель захищена склом Gorilla Glass 5, а "всередині" стоїть 8-ядерний процесор Exynos 1280 з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті на вибір.

Відео дня

Що стосується фотоможливостей, то ззаду розташована камера з 50-мегапіксельним основним сенсором, ультраширіком на 8 мегапікселів і 2-х мегапіксельним об'єктивом для макро. Камера вміє писати відео в 4K, також є автоматичний нічний режим і набір фільтрів.

Телефон працює на Android 13 з оболонкою One UI 5 "з коробки". Samsung обіцяє чотири роки основних оновлень Android та п'ять років оновлень безпеки.

Першою країною, де стартували продажі Galaxy F34, стала Індія. Версія на 6+128 ГБ коштує 18 999 рупій (~8400 грн), на 8+128 ГБ – 20 999 рупій (~9300 грн). Пізніше він добереться до Європи, але коли саме, не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці липня Samsung показала нове покоління складаних смартфонів – Galaxy Z Fold 5 і Galaxy Z Flip 5. Вони отримали флагманське залізо і нові топові опції.

Також УНІАН повідомляв, що Samsung відклала вихід своєї гарнітури змішаної реальності через анонс Apple Vision Pro. Очікувалося, що пристрій надійде в продаж на початку 2024 року, але тепер доведеться чекати осені 2024.

Вас також можуть зацікавити новини: