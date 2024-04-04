У Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які протидіють російській пропаганді, зауважили в СБУ.

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що про повне технічне блокування месенджеру Тelegram в Україні поки що не йдеться.

"Дійсно, Telegram активно використовується в дезінформаційних кампаніях Російської Федерації. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських, які нібито знаються на внутрішній ситуації у провладних кабінетах. Але насправді ці канали є російськими, через них спеціально запускається дезінформація, щоб впливати на наших людей", - зазначив він в інтерв’ю "Укрінформу".

Але, за його словами, точно така сама діяльність ведеться і через Facebook, і через Х (колишній Twitter). Вітюк відмітив нещодавню публікацію, що в Німеччині у соцмережі Х викрили 50 тисяч фейкових ботів, які щоденно продукували 200 тисяч повідомлень про те, як неправильно і небезпечно продовжувати військову підтримку України.

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"Водночас у Telegram працюють багато проукраїнських патріотичних каналів, які є публічними, тобто їх адміністратори чи власники є відомими. І вони, навпаки, протидіють російській пропаганді", - відмітив Вітюк.

Крім того, він зауважив, що заблокувати Telegram в Україні технічно важко, як і будь-який інший месенджер. Навіть якщо частково й зробити це, то з використанням VPN та інших технологій заборону можна буде обійти.

"Навіть у Китаї, де сьогодні побудований так званий Великий китайський фаєрвол, у межах якого заборонені Facebook і Google, через VPN це все обходять. Хоча на побудову цієї інфраструктури витрачаються мільярди. Тобто технічної можливості повністю все заблокувати немає", - додав він.

Ймовірне обмеження Telegram в Україні

25 березня 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект з обмеженнями для Telegram.

28 березня представник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко повідомив, що є висока ймовірність того, що сервери соціальної мережі Telegram перебувають на території Російської Федерації.

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