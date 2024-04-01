Над месенджером, імовірно, є якийсь контроль з боку Росії, сказав голова комітету Верховної Ради зі свободи слова.

Блокування Telegram в Україні можливе, якщо це буде чітко аргументовано, наприклад, Рада національної безпеки і оборони нашої держави ухвалить рішення про запровадження санкцій проти цього месенджера.

Питання про запровадження санкцій проти Telegram може піднятися після якоїсь критичної ситуації з витоком відомостей, розповів нардеп, очільник парламентського комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин під час інтерв’ю "РБК-Україна". "Для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - рішення РНБО щодо санкцій, наприклад…", - заявив народний обранець.

За його словами, імовірно, над цим месенджером є якийсь контроль з боку РФ, і немає гарантії, що всі дані окремих користувачів захищені та не видаються ворожим спецслужбам.

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"Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров (Павло Дуров, - Ред.) власник Telegram? За його словами, так. А він насправді мало що каже. До того ж немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорта", - зазначив політик. Парламентар додав, що нібито власник месенджера зараз є громадянином Об'єднаних Арабських Еміратів, але цей факт не передбачає відмови від громадянства Росії.

Загроза блокування "Телеграму" - що вже повідомлялося

Ярослав Юрчишин говорив, що адміністрація месенджера зараз відмовляється йти на контакт з владою України та блокувати канали, які поширюють пропаганду РФ. Нардеп підкреслив, що за таких умов "звісно логічним" виглядає блокування Telegram.

Раніше очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорив, що заблокувати чи заборонити цей месенджер у нашій державі неможливо. Він підкреслив, що проукраїнські медіа вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору, і це є важливою складовою інформаційної безпеки.

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