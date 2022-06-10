Загарбники впроваджують на окупованих територіях наратив "про вас всі забули".

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки України розповіли як діє інформаційна блокада.

Пояснення опубліковане на сторінці Держспецзв'язку у Telegram.

Загарбники застосовують на окупованій території інформаційну блокаду, щоб змусити громадян змінити думку, виконати певні дії або ж утриматись від них.

Окупанти обмежують доступ до правдивої інформації та впроваджують наратив "про вас всі забули". Таким чином вони намагаються схилити місцевих до співпраці, щоб скоріше повернутися до "нормального" життя.

У якості прикладу в ЦПД навели інформблокаду на ТОТ Запорізької та Херсонської областей:

підключення до росінтернету;

відключення українського мобільного зв’язку зі звинуваченням в цьому України;

роздача російських сім-карт;

транслювання російських новин, де йдеться про "поразку" України у війні, майбутній "демократичний" референдум та можливість жити "нормально" в складі РФ.

"Геній" пропаганди Й.Гебельс говорив: "Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".Тому, в цій непростій ситуації необхідно мислити критично та вірити в ЗСУ", - відзначили у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в РНБО попередили про чергову хвилю російських фейків.

Вас також можуть зацікавити новини: