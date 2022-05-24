Великобританія веде переговори з іншими країнами про відправку військових кораблів в Чорне море.

Великобританія готова відправити в Україну військові кораблі, які зможуть супроводити українські зерновози із заблокованих окупантами портів. Вже ведуться переговори про створення так званої "коаліції" з різних країн, які приєднаються до британської ініціативи.

Про це повідомляє The Times .

За інформацією видання, Великобританія веде переговори з союзниками про відправку військових кораблів у Чорне море. Ці кораблі зможуть захистити вантажні судна, що перевозять українське зерно.

""Коаліція бажаючих" буде прагнути прорвати російську блокаду за кілька тижнів, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор", - додали в The Times .

Повідомляється, що вже є побоювання з приводу того, що час для запобігання світової продовольчої кризи закінчується. Тому, за даними видання, в США вже заявили, що направляють ракети великої дальності для знищення російських кораблів.

"Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор з Міністром закордонних справ Ліз Трас, сказав, що в коаліцію можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, залежні від зерна. Передбачається, що Єгипет, сильно постраждалий від нестачі пшениці, може захотіти взяти участь", - уточнили в The Times.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ООН заявили, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це посилить продовольчу кризу.

Вас також можуть зацікавити новини: