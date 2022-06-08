Російська пропаганда прагне дестабілізувати українсько-німецькі стосунки.

Країна-агресор продовжує вести інформаційну війну, створюючи нові фейки. Кремль продовжує поширювати маніпуляції та брехню.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Маніпуляція

За даними РНБО, російська сторона поширювала викривлену інформацію про:

колаборанта-"керівника" Херсонської області В. Сальдо, який заявив, що "жителі всієї України, незалежно від місця реєстрації, зможуть подати заявку на отримання російського паспорта в Херсонській області". В РНБО пояснюють: такі заяви потрібні для створення ілюзії зацікавленості українців в отриманні громадянства РФ;

посольство РФ у США заявило про те, що "США порушують зобов’язання, поставляючи Києву вертольоти Мі-17, які призначалися для Афганістану, а передача артилерійських систем - це безвідповідальність, що загрожує непередбачуваними наслідками".

Дезінформація

Як розповіли в РНБО, також ЗМІ РФ почали тиражування новин про те, що "дипломатичні відносини Німеччини з Україною погіршуються - ФРН дедалі більше схиляється в сторону РФ", обґрунтовуючи це "відмовою міністерки закордонних справ Анналени Бербок від спілкування з українським послом, що пояснюється її наміром говорити лише з міністрами".

Нагадаємо, що Росія поширювала фейки про плани Польщі стосовно України.

Додамо, що ЦПД попереджав, що РФ готує теракт в Європі.

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