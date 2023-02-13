Показово, що пошкодження виникають незабаром після закінчення гарантії.

Власники гнучких смартфонів Samsung Fold 3 почали скаржитися на появу тріщин посеред дисплея незабаром після закінчення гарантії. Повідомлення з'являються на Reddit й інших інтернет-форумах.

Всі вони стверджують, що їхні пристрої не падали, а тріщини на екрані з'явилися при одному з відкриттів дисплея в процесі повсякденного використання: наприклад, після нічної зарядки. Як це виглядає в реальності, ви можете побачити на фото нижче.

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Одна з користувачок стверджує, що вона звернулася в службу підтримку Samsung, після того, як зіткнулася з несправністю. Там їй порадили полагодити дисплей у стороннього майстра за 800 доларів. Це, до речі, майже 70% від первісної вартості всього смартфона.

У компанії поки ніяк скарги не коментують.

Раніше УНІАН розповідав, що у Samsung величезні проблеми з акумуляторами старих смартфонів – з часом вони можуть "роздуватися". Якщо у вас є смартфон Samsung, який довгий час не використовується, варто перевірити його стан.

Аналітики кажуть, що світ на порозі обвалу цін на смартфони

Слабкий попит і надлишок смартфонів на складах може змусити виробників почати "цінову війну", що призведе до різкого зниження вартості мобільних пристроїв в 2023 році, запевняють аналітики.

Зазначається, що перенасичення складів торкнулося не окремих виробників – абсолютно всі Android-бренди зіткнулися з цією проблемою. Від переповнених складів страждає й Apple, яка практично повністю згорнула виробництво iPhone 14 і 14 Plus через слабкий попит.

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