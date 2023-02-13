Зазначається, що йдеться як мінімум про 100-доларове здешевлення.

Слабкий попит на смартфони та надлишок товарів на складах може змусити виробників почати цінову війну, що призведе до різкого зниження вартості мобільних пристроїв у 2023 році.

З таким прогнозом виступив авторитетний аналітик Мін-Чі Куо. При цьому, за даними експерта, перенасичення складів торкнулося не окремих виробників – абсолютно всі Android-бренди зіткнулися з цією проблемою.

Зазначається, що така ситуація може призвести як до зниження поставок, так і погано позначитися на вартості акцій вендорів. Водночас для кінцевих користувачів це означає, що цього року ціни на смартфони стануть більш привабливими. Куо каже, що йдеться як мінімум про 100-доларове здешевлення.

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Від переповнених складів страждає, в тому числі компанія Apple. Купертінівці вперше за 4 роки скоротили квартальний виторг від реалізації iPhone на 5% і практично повністю згорнули виробництво iPhone 14 і 14 Plus через слабкий попит.

До слова, якщо ви помітили, що ваш смартфон став все частіше гальмувати, але для апгрейда ще рано, УНІАН ділився лайфхаками, як змусити старий або слабкий телефон працювати швидше. Підходять вони як для Android-смартфонів, так і айфонів.

А якщо ж ви в пошуках нового смартфона прямо зараз, рекомендуємо вам рейтинг кращих пристроїв на початок 2023 за співвідношенням "ціна-якість". Традиційно, найкраще співвідношення ціни і якості демонструє Китайський техногігант Xiaomi і її суббренд Redmi.

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