Раніше магазин компанії Google не пропонував окремих каталогів для "несмартфонного" софта.

У магазині застосунків Google Play у деяких користувачів віднедавна з'явився новий розділ "Інші пристрої", в якому зібраний софт для смарт-годиників, ТВ і авто.

Поки він доступний обмеженому числу користувачів в рамках тимчасового тестування, але найближчим часом стане доступний всім охочим, повідомляє 9to5google.

У розділ можна перейти із вкладки "Застосунки". При цьому переглядати застосунки на тих чи інших пристроях можна навіть якщо до вашого облікового запису Google не підключені необхідні гаджети.

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До речі, у вкладці "Ігри" тепер теж є розділ "Інші пристрої", але там зібрані тільки тайтли для телевізорів – таких категорій на годиннику та автомобілях не передбачено.

Інші корисні функції, які незабаром з'являться на Android

Наприклад, у новій версії Nearby Share стане доступна більш зручніша передача файлів між розташованими поблизу пристроями на Android, будь-то фото, відео, або навіть цілі папки.

Також на планшетах з'являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Водночас у Google Meet з'явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.

Нагадаємо, раніше Google в рамках ребрендингу свого платіжного додатка запустила в Україні мобільний застосунок Google Гаманець (Google Wallet). У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадкові талони та картки лояльності.

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