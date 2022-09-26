У магазині застосунків Google Play у деяких користувачів віднедавна з'явився новий розділ "Інші пристрої", в якому зібраний софт для смарт-годиників, ТВ і авто.
Поки він доступний обмеженому числу користувачів в рамках тимчасового тестування, але найближчим часом стане доступний всім охочим, повідомляє 9to5google.
У розділ можна перейти із вкладки "Застосунки". При цьому переглядати застосунки на тих чи інших пристроях можна навіть якщо до вашого облікового запису Google не підключені необхідні гаджети.
До речі, у вкладці "Ігри" тепер теж є розділ "Інші пристрої", але там зібрані тільки тайтли для телевізорів – таких категорій на годиннику та автомобілях не передбачено.
Інші корисні функції, які незабаром з'являться на Android
Наприклад, у новій версії Nearby Share стане доступна більш зручніша передача файлів між розташованими поблизу пристроями на Android, будь-то фото, відео, або навіть цілі папки.
Також на планшетах з'являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Водночас у Google Meet з'явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.
Нагадаємо, раніше Google в рамках ребрендингу свого платіжного додатка запустила в Україні мобільний застосунок Google Гаманець (Google Wallet). У гаманці можна зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадкові талони та картки лояльності.