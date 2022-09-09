Зокрема, оновлять Nearby Share, наблизивши по функціональності до "яблучного" AirDrop.

У блозі Google з'явився анонс нових функцій Android, серед яких є покращення у роботі Nearby Share. Це аналог "яблучного" AirDrop від Google.

Функція дозволяє швидко і безпечно обмінюватися файлами між розташованими поблизу пристроями на Android, будь-то фото, відео, або навіть цілі папки. Тепер цей процес стане ще простіше.

З прийдешнім апдейтом користувачі отримають можливість переносити контент між своїми пристроями, підключеними до одного Google-аккаунту. Також в налаштуваннях можна буде включити автоматичний прийом файлів від своїх пристроїв – тоді прийом файлом стане можливий навіть з вимкненим екраном.

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Крім цього пристрої на Android чекають такі нововведення:

На планшетах з'являться оновлені віджети Google Drive і Keep. Перший забезпечить "доступ одним дотиком" до документів, таблиць і презентацій, а другий спростить доступ до нотаток, списків справ і нагадувань.

Клавіатура Gboard навчиться автоматично "смайликувати" ваші повідомлення. Простіше кажучи, підбирати відповідні під текст емодзі.

Google Meet дозволить дивитися YouTube-відео і грати в класичні настолки начебто Heads Up! групами до 100 осіб прямо під час дзвінка.

Також в Google Meet з'явиться можливість множинного закріплення, щоб налаштувати свій екран під того чи іншого співрозмовника.

Всі ці зміни почнуть розсилати на пристрої хвилями в найближчі тижні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Google закликала користувачів терміново оновити свій браузер Chrome. Користувачам Edge, Brave, Opera та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять оновитися до останньої актуальної версії.

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