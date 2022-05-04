Внаслідок бойових дій був обірваний працюючий оптичний кабель.

В окупованому російськими військами Херсоні повністю запрацював український мобільний зв’язок.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Технічна команда декілька разів виходила для ремонту обірваних оптичних кабелів, але поверталась через обстріли ворога. Сьогодні зранку змогли відновити пошкоджену оптичну мережу та запустили мобільні мережі всіх трьох операторів, які працюють у Херсонській області", - розповів Федоров.

Внаслідок бойових дій був обірваний працюючий оптичний кабель, який йшов від сусіднього міста до Херсона та давав змогу працювати базовим станціям.

"Технічні команди lifecell та Київстару провели тестування мережі і знайшли місце обриву. lifecell координував роботи з відновлення. За сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку була забезпечена координація дій операторів, військової обласної адміністрації та військових ЗСУ, вдалося забезпечити місцеву технічну бригаду можливістю провести ремонтні роботи", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, фахівці припускають, що відключення зв’язку на нещодавно захоплених територіях може бути пов’язане, зокрема, з намірами рашистів провести псевдореферендум за створення "ХНР".

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