Громадяни на окупованих територіях можуть і далі залишатися на зв’язку з Україною: слухати на старих приймачах радіо на середніх хвилях.

Російські окупанти обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії та відключили від електропостачання обладнання операторів у Херсонській і частині Запорізької областей.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

"Проблеми, які виникли одночасно у всіх операторів мобільного зв’язку, а також у постачальників фіксованих інтернет-послуг, є нічим іншим, ніж черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни, яку розв’язала Росія проти України; та зробити свою брехливу пропаганду безальтернативним джерелом інформації, як це робиться в самій росії", - йдеться у повідомленні.

Фахівці припускають, що відключення зв’язку на нещодавно захоплених територіях може бути пов’язане, зокрема, з намірами рашистів провести псевдореферендум за створення "ХНР".

Саме завдяки зв’язку українці мали змогу висловлювати свою позицію, організовувати акції проти російської окупації.

Водночас рашисти поширюють фейки, що зв’язок буцімто відключили українська влада.

У Держспецзв’язку наголошують, що Україна завжди виступає за максимальний доступ українців до засобів зв’язку. А Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку і перед війною, і на початку вторгнення висловив однозначну позицію держави – оператори повинні забезпечити українців зв’язком та доступом до інформації.

"Відключення українського зв’язку, так само як і запровадження валюти країни-агресора та примусова сплата податків бізнесом окупаційним утворенням, мають створити принаймні видимість існування нового квазіутворення для внутрішнього російського споживання. І на цьому тлі згодувати росіянам фейкові результати ймовірного фейкового референдуму", - підкреслюють у Держспецзв’язку.

Українців, які перебувають на окупованих районах, просять за можливості переїжджати до інших регіонів.

Громадяни на окупованих територіях можуть і далі залишатися на зв’язку з Україною: слухати на старих приймачах радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц).

Також українські канали розкодовано на супутнику:

▪️ супутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризація: H (горизонтальна);

▪️ символьна швидкість: 29 900;

▪️ корекція помилок: FEC 3/5.

Як писав УНІАН, на території Херсонської області зник стільниковий зв'язок всіх українських операторів. Те ж саме стосується мобільного інтернету — підключитися до нього неможливо.

Розвідка вважає, що рашисти спробують провести фейковий "референдум" за "ХНР" до 9 травня, оскільки Путіну на параді в Москві треба подати громадянам "хоч якісь успіхи".

На думку британських розвідників, Росія націлена на тривалу окупацію Херсонської області, про що свідчить незаконне введення в обіг рубля і встановлення маріонеткових адміністрацій.

Генштаб ввечері 30 квітня повідомляв, що російські війська готуються на вихід на адмінкордони Херсонщини.

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