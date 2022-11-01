Смартфон повинен був отримати форм-фактор слайдера і звичну QWERTY-клавіатуру, приховану під висувним екраном.

Минуло вже більше ніж 13 років з того дня, коли був представлений перший смартфон Android HTC Dream. Один з творців операційної системи поділився цікавими рендерами першого прототипу такого пристрою, який помітно відрізнявся від релізної версії.

На це звернув увагу портал GizChina.

Судячи з опублікованих світлин, телефон повинен був отримати форм-фактор слайдера і звичну QWERTY-клавіатуру, приховану під висувним екраном. Дизайн апарату був виконаний в чорно-зелених кольорах, а корпус мав окремі кнопки для запуску браузера і поштового клієнта.

Відео дня

Також впадає в око колесо прокрутки, яке, очевидно, призначалося для дублювання деяких функцій сенсорного екрана. При цьому праворуч від екрана розташувався б блок функціональних клавіш "Назад", "Додому", "Підняти слухавку" і "Кинути слухавку".

Відомо, що смартфон проходив під кодовою назвою Google G1, а його розробка почалася задовго до анонсу першого айфона. Однак після дебюту смартфона Apple у 2007 році розробники відмовилися від концепції телефону-слайдера і зосередилися на випуску HTC Dream, також відомого як T Mobile G1.

Який смартфон Android купити у 2022 році

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, УНІАН ділився топом найкращих смартфонів останніх років, які з моменту виходу встигли суттєво подешевшати й зараз продаються до $150.

Якщо хочеться флагман, а бюджет до $500, тоді вас може зацікавити топ з п'яти найкращих моделей з відповідними характеристиками. У список потрапили моделі від Poco, Realme, Xiaomi, Vivo і Motorola.

Вас також можуть зацікавити новини: