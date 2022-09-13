Повноцінна презентація VR-гарнітури Quest Pro повинна відбутися на спеціальному івенті в жовтні.

У мережі з'явилися світлини, а пізніше і розпакування VR-гарнітури, яка, ймовірно, є новим, ще не анонсованим пристроєм віртуальної реальності за авторством Meta.

За даними The Verge, один з тестувальників гаджета забув пакування з пристроєм в готельному номері – пізніше він повернувся і забрав її назад.

У самої гарнітури видно три камери на передній панелі. На упаковці видно напис Meta Quest Pro, проте також зазначено, що це інженерний зразок, який не призначений для продажу. До речі, дизайн пристрою відрізняється від інших моделей сімейства Quest.

Відео з'явилося в мережі за менше, ніж місяць до проведення спеціального івенту Meta Connect 11 жовтня, на якому й очікується презентація гарнітури. Її характеристики, а також назва тримаються в секреті – розробка ведеться під кодовою назвою Project Cambria.

А тим часом Apple в тандемі з голлівудськими режисерами готує свою гарнітуру змішаної реальності, яка може плавно перемикатися між режимом віртуальної та доповненої реальності. Для створення контенту купертинівці залучили Джона Фабро.

Apple офіційно ще підтвердила існування гарнітури, але її анонс очікується до кінця цього року з подальшим запуском у 2023. Причому спочатку вихід був намічений до кінця 2022 року, проте проблеми з харчуванням змусили розробників відкласти реліз на наступний.

Також ЗМІ писали, що розробка пристрою не обійшлася без деякої турбулентності – зокрема, кілька співробітників нібито покинули компанію через "наслідки, які гарнітура може спричинити на те, як люди будуть взаємодіяти один з одним".

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