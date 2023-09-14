Схожа функція присутня в багатьох Android-флагманах.

Як це зазвичай буває, після презентації нових Айфонів дізнаєшся про різноманітні цікаві нововведення, які порахували не такими важливими, щоб згадувати про них на івенті. Однією з таких, як пише портал MacRumors, є зворотна зарядка.

Як відомо, функція зворотної бездротової зарядки присутня в багатьох Android-флагманах вже як кілька років. Apple реалізувала схожу фічу, але через провід: USB-C в iPhone 15 може заряджати Apple Watch і AirPods.

Роз'єм USB-C може використовуватися для зарядки самих iPhone 15, передачі даних та медіаконтенту. Реверсивна дротова зарядка буде працювати при використанні відповідних кабелів – для цього знадобиться двосторонній USB Type-C чи "таблетка" для Apple Watch з USB-C на кінці.

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Одним з переваг нового роз'єму називається те, що для зарядки всіх гаджетів Apple, включаючи комп'ютери, планшети та інші тепер використовується один й той же кабель. На моделях iPhone 15 Pro він також забезпечує більш високу швидкість передачі даних через USB 3 – до 10 Гбіт/сек, за умови, що ви використовуєте правильний кабель.

Ще одна особливість нових іРһоne 15, про яку Apple не згадала на презентації – 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Це рекордний показник для смартфонів Apple, щоправда, стільки ОЗУ вбудували тільки в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Чим відрізняється iPhone 15 від iPhone 14

У дешевших iPhone 15 і 15 Plus з'явився виріз Dynamic Island, роз'єм USB-C і камера на 48 Мп, а корпус трохи скруглили і оновили за кольорами.

Преміальні моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримав матовий корпус з титану, настроювану кнопку замість важеля беззвучного режиму, а також суперпотужний процесор A17 Pro, який підтримує RTX в іграх.

Ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися: iPhone 15 стартують від $799, а iPhone 15 Pro – від $999. У продажу з 22 вересня.

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