Нова кнопка замінила традиційний перемикач беззвучного режиму, пропонуючи користувачам програмовану та настроювану альтернативу.

В лінійці iPhone 15 Apple поховала перемикач беззвучного режиму який був присутній в смартфонах компанії із найпершого покоління. Він поступився місцем настроюваній кнопці "Action button", як в Apple Watch Ultra.

На презентації в компанії не стали детально зупинятися на тому, що вміє нова кнопка та які дії на неї можна призначити. Але тепер журналісти розкрили всі подробиці.

За замовчуванням кнопка Action в Pro-моделях вимкнена: перше натискання на неї вимикає звук, друге – активує звичайний режим. На кнопку можна призначити наступні дії (крім відключення звуку):

Відео дня

Активація режиму фокусування

Запуск "Камери"

Запуск диктофона

Включення ліхтарика

Запуск "Перекладача"

Запуск "Лупи"

Виконання шортката ("Команди")

Активація функції спеціальних можливостей

А ось так виглядає анімація настройки кнопки:

Судячи з усього, мова про подвійне натискання чи утриманні не йде: поки що кнопка сприймає тільки одинарний клац. Можливо, зчитування подвійного натискання і утримання з'явиться в iOS 17 в майбутньому. Або ж Apple зробить з цього ексклюзивну фічу для iPhone 16 Pro.

Нагадаємо, що в продаж нові Айфони надійдуть 22 вересня. Ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися: iPhone 15 стартують від $799, а iPhone 15 Pro – від $999.

А за кілька днів до цього відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby і інші нововведення, буде доступна на iPhone XR і новіше.

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