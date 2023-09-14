В лінійці iPhone 15 Apple поховала перемикач беззвучного режиму який був присутній в смартфонах компанії із найпершого покоління. Він поступився місцем настроюваній кнопці "Action button", як в Apple Watch Ultra.
На презентації в компанії не стали детально зупинятися на тому, що вміє нова кнопка та які дії на неї можна призначити. Але тепер журналісти розкрили всі подробиці.
За замовчуванням кнопка Action в Pro-моделях вимкнена: перше натискання на неї вимикає звук, друге – активує звичайний режим. На кнопку можна призначити наступні дії (крім відключення звуку):
- Активація режиму фокусування
- Запуск "Камери"
- Запуск диктофона
- Включення ліхтарика
- Запуск "Перекладача"
- Запуск "Лупи"
- Виконання шортката ("Команди")
- Активація функції спеціальних можливостей
А ось так виглядає анімація настройки кнопки:
Судячи з усього, мова про подвійне натискання чи утриманні не йде: поки що кнопка сприймає тільки одинарний клац. Можливо, зчитування подвійного натискання і утримання з'явиться в iOS 17 в майбутньому. Або ж Apple зробить з цього ексклюзивну фічу для iPhone 16 Pro.
Нагадаємо, що в продаж нові Айфони надійдуть 22 вересня. Ціни в порівнянні з минулим роком не збільшилися: iPhone 15 стартують від $799, а iPhone 15 Pro – від $999.
А за кілька днів до цього відбудеться реліз фінальної версії iOS 17. Прошивка, в якій з'являться просунутий автовідповідач, новий екран блокування Standby і інші нововведення, буде доступна на iPhone XR і новіше.