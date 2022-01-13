Виправити помилку можна шляхом оновлення прошивки, але наразі його випустив тільки один виробник.

У роутерах відомих брендів, які користуються великою популярністю серед українських користувачів, виявлено величезну діру для злому хакерами – вона дозволяє віддалено майнити криптовалюту на підключених до них пристроях.

Про це говориться у звіті американської IT-компанії SentinelLabs.

Зокрема мова йде про уразливість в модулі NetUSB, який виробляє тайванська KCodes, і який використовується більш ніж в ¼ мережевих пристроїв у всьому світі. Серед них:

Netgear

TP-Link

Tenda

EDiMAX

D-Link

Western Digital.

Згідно з дослідженням SentinelLabs, знайдений "пролом" дозволяє віддалено управляти пристроями, які підключені до Wi-Fi-мережі, майнити та влаштовувати DDoS-атаки. Експерти оцінили вразливість як максимально небезпечну – 9,8/10 за шкалою CVSS.

При цьому наголошується, що усунути помилку можуть самі виробники роутерів, але на сьогодні відповідний апдейт випустила лише Netgear. За словами експертів, поки що немає інформації про успішне застосування описаного у звіті експлойту, але це не виключає його появи в найближчому майбутньому.

Читайте такожНова вразливість на всіх iPhone дозволяє викрасти будь-які дані: як захиститисяРаніше повідомлялося, що популярний серед українців антивірус Norton 360 потайки майнить криптовалюту. Він працює на фоні, а видалити його можна лише вручну через файловий менеджер.

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