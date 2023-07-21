Публікувати сторіз можуть тільки власники Premium-підписки.

У Telegram з'явилася нова функція – тепер користувачі можуть публікувати сторіз за аналогією з Instagram. Новинка доступна тільки власникам Premium-підписки.

Для того, щоб з'явився доступ до сторіз, необхідно оновити додаток до останньої версії. Після цього зайдіть в Telegram – в меню з'явиться рядок "Мої історії".

Історії ваших контактів будуть відображатися у верхній частині екрана – над діалогами.

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Для того, щоб зняти історію, необхідно на головному екрані чатів потягнути вниз, щоб з'явилося меню. Примітно, що знімати сторіз можна одночасно з передньої і задньої камер смартфона.

Однак варто звернути увагу на важливий нюанс. Зараз ваші сторіз побудовані на основі контактів. Це означає, що все, що ви публікуєте, можуть побачити абсолютно всі ваші контакти – від начальника до вчительки зі школи або потенційного роботодавця. Щоб уникнути непорозумінь, радимо "фільтрувати" вміст ваших сторіз, а перед публікацією – обмежити коло осіб, які їх побачать. Зробити це можна в пункті "Хто бачить цю історію".

Крім того, зверніть увагу, що ви можете обрати, чи зберігати історії у своєму профілі за 24 години. Якщо так – потрібно активувати пункт "Залишити в моєму профілі". Також ви можете дозволити або заборонити іншим користувачам робити скріншоти ваших історій за допомогою пункту "Дозволити знімки екрану".

Якщо затиснути іконку контакту в панелі з історіями, ви зможете обрати, що робити зі сторіз певної людини: повідомляти про публікації або приховати їх.

Нові функції в Telegram

Появу сторіз у месенджері Telegram анонсували наприкінці червня 2023 року. Зазначалося, що про цю функцію користувачі просили багато років. За словами засновника Telegram Павла Дурова, з цією темою пов'язано більше половини всіх запитів.

Раніше в Telegram з'явилася платна підписка. Користувачі з Telegram Premium отримали додаткові стікери, можливість встановити "бейдж" в поле з ім'ям, а також функцію розшифровки відео і аудіо в текст.

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