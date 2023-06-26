Її обіцяють впровадити вже на початку липня.

На початку липня в месенджері Telegram з'явиться нова функція - Stories.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров на своєму каналі. За його словами, користувачі просили впровадити їх протягом багатьох років - з ними пов'язані більше половини всіх запитів функцій. Зараз історії знаходяться на останньому етапі тестування.

Вказується, що кожен користувач зможе визначати, хто отримає доступ до його історії. Розробники обіцяють компактний інтерфейс і можливість приховати чужі історії.

Відео дня

До своїх історій можна буде додавати підписи і відзначати інших людей. Також буде можливість публікувати фото і відео, зняті одночасно передньою і задньою камерами.

Користувачі зможуть встановити термін дії своїх історій або ж постійно відображати їх на сторінці профілю.

Обвноления в месенджерах

Нагадаємо, що раніше у WhatsApp з'явилася нова функція - тепер в месенджері можна закріплювати повідомлення в чатах і листуваннях.

Також хочуть додати можливість відправляти фотографії без втрати якості, використовувати кілька облікових записів на одному пристрої і знімати відеокружочкі.

Раніше Дуров заявляв, що Telegram серед популярних месенджерів поступається лише WhatsApp.

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