Йдеться про можливість публікації "Історій" за аналогією з Instagram.

Нещодавно Telegram анонсував появу в месенджері Stories за аналогією з Instagram. Як з'ясувалося, їх зможуть публікувати тільки Premium-підписники. Принаймні, перший час.

Як повідомляє Telegram Info, кількість "сторіс" в день буде обмежена, а Premium-підписники зможуть обмежувати час перегляду історій.

Інші подробиці про механізм роботи історій в Telegram:

Відео дня

"історії" можна буде записувати з передньої і задньої камери смартфона одночасно.

в налаштуваннях конфіденційності можна буде встановити заборону на копіювання Stories за допомогою скріншотів і захоплення екрана.

деякі елементи Stories, наприклад, підписи і емодзі, можна буде редагувати після публікації.

відповідати на "історії" можна буде анонімно.

Історії вже з'явилися в останній бета-версії месенджера. У найближчі пару тижнів їх повинні додати і в релізну версію.

Телеграм запустив преміум-підписку: що вона дає

Влітку 2022 року в месенджері з'явилася платна версія. Преміум-підписники отримують спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч з ім'ям, додаткові стікери і реакції, можливість розшифровки аудіо- і відеоповідомлень в текст і багато іншого.

На старті вартість підписки Premium коштувала $5,99 на місяць, але з того часу подешевшала більше, ніж удвічі – до $2,49.

Раніше УНІАН розповідав, як перенести переписки з інших месенджерів в Telegram. У 2023 році для цього потрібно зробити буквально декілька кліків і свайпов.

Вас також можуть зацікавити новини: