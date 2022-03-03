Користувачів просять бути максимально уважними та включити двофакторну перевірку при вході в месенджер.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України інформують про появу нового чат-бота у надпопулярному в ці дні месенджері Telegram, який зламує та краде акаунти користувачів.

В повідомленні наведено приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який нібито має "інструкцію з кібервійни".

Коли його запустити на своєму пристрої, він пропонує "перевірити ваш акаунт".

Як тільки "перевірка" пройдена, людина відразу ж втрачає доступ до свого облікового запису.

Це означає, що в подальшому злочинці можуть використовувати його у своїх цілях.

Як убезпечити себе від скамерів:

Увімкніть в Telegram двоетапну перевірку: "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Двоетапна перевірка".

Будьте максимально уважні і використовуйте лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).

Раніше в мережі проскакувала інформація, що ворог налаштований знищувати мобільний зв'язок та інтернет. Ми підготували матеріал, як в такому випадку залишатися на зв'язку. Для цього є офлайн-месенджери.

Також ми розповідали про браузерну онлайн-головоломку, граючи в яку навіть діти та підлітки зможуть зробити свій внесок у боротьбу з російською агресією.

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