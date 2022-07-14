На проблеми з доступом до сайту скаржаться користувачі зі всього світу.

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми з доступом почалися 14 липня о 15:10 за київським часом.

Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 25 тисяч разів за останні пів години.

Наразі негаразди на сайті зберігаються. Зокрема, при спробі залогінитися, користувачів зустрічає наступна картина:

З чим пов'язаний збій, поки що незрозуміло. Окрім твіттера не працюють й інші пов'язані з соцмережею сервіси, включаючи мобільний застосунок та сайт TweetDeck.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду щодо придбання соціальної мережі Twitter. Вартість операції мала скласти $44 млрд.

Напередодні повідомлялося, що юристи компанії Twitter подали до суду на Маска, аби оскаржити його рішення щодо відмови від покупки платформи соціальних мереж. Компанія сподівається почати розгляд справи 19 вересня.

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