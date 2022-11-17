В Мінцифри успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні.

У застосунку "Дія" можна отримати витяг про місце проживання у три кліки.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.

"Успішно завершили бета-тестування послуги у смартфоні, і тепер українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів за кілька кліків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ще з червня можна було отримати витяг на порталі "Дія" всього за 1 хвилину, а відтепер – і в застосунку.

Щоб отримати витяг у смартфоні потрібно оновити застосунок та в розділі "Послуги" вибрати "Довідки та витяги". Після чого обрати послугу "Витяг про місце проживання" і натиснути "Замовити витяг". Заява буде опрацьована протягом декількох хвилин. Якщо відомості знайдені в реєстрі, pdf-документ можна буде завантажити протягом 24 годин.

"Все, електронний документ завжди з вами у кишені. Жодних роздруківок, сканів та паперів. Цифровізація триває", - підкреслили в Мінцифри.

"Дія": останні оновлення

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що в "Дії" з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.

2 листопада Міністерство цифрової трансформації України разом із Міністерством юстиції та Нотаріальною палатою України запустили перший етап масштабного проекту – "Нота". Тепер можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.

28 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку "Дія".

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