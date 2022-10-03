Кілька мільйонів громадян України щодня заходять у "Дію", зазначив міністр цифрової трансформації.

Додатком "Дія" на сьогодні вже користуються понад 18 млн українців.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час презентації військових облігацій у "Дії".

"Дією" на сьогодні користуються вже 18 млн 100 тисяч українців. При чому кілька мільйонів українців заходить в "Дію" кожного дня. І це є також важливим фактором, чому ми запустили облігації в "Дії", - сказав він.

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Нова послуга у застосунку "Дія" - важлива новина

Нагадаємо, з 3 жовтня українці можуть купити військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Після початку повномасштабного війни РФ проти України Міністерство фінансів розпочало випуск військових облігацій з метою залучення коштів у державний бюджет для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн. Ставка дохідності для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Загалом з 1 березня від продажу військових облігацій до державного бюджету було залучено понад 131 млрд грн.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на кінець 2021 року додатком користувалися понад 12 млн українців.

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