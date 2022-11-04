Команда Мінцифри розпочала працювати над розробкою послуги.

У "Дії" з’являться нові цифрові документи — дипломи про освіту та шкільні атестати.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, уряд вже підтримав відповідну постанову, а команда Мінцифри разом з Міністерством освіти і науки та Державною податковою службою починає працювати над розробкою послуги.

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Зазначається, що у застосунку можна буде додати документи про:

базову середню освіту;

повну загальну середню освіту;

професійну (професійно-технічну) освіту;

фахову передвищу освіту;

вищу освіту (науковий ступінь).

Міністр також зазначив, що за час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати – забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була знищена під час ворожих ракетних обстрілів.

"Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО", - підкреслив Федоров.

Сервіси в "Дії" - що відомо

З 2 листопада в "Дії" можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом.

28 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування програми доступного кредитування "єОселя" в застосунку "Дія".

20 жовтня в "Дії" розпочали тестування нових послуг для ВПО. Внутрішньо переміщені особи можуть у кілька кліків змінити місце проживання та скасувати свій статус.

Також, починаючи з 3 жовтня, українці можуть купляти військові облігації в застосунку "Дія" та допомогти економіці країни під час воєнного стану.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Додатком вже користуються понад 18 мільйонів українців.

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