Меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій підписано між Мінцифри України та Міністерством економіки та зв’язку Естонії.

Міністерство цифрової трансформації України допоможе Естонії створити застосунок на базі "Дії".

Про це повідомляє Мінцифра у Telegram.

"Допоможемо естонським колегам впроваджувати юзер-френдлі держпослуги та продовжуємо разом будувати найкращі цифрові держави у світі", - йдеться у повідомленні.

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Міністерство зазначає, що буде експортувати до Естонії найкращі цифрові практики. Тому підписали Меморандум про співробітництво у сфері цифрових трансформацій між Мінцифри України та Міністерством економіки та зв’язку Естонії.

В України та Естонії дуже схожа архітектура цифрової держави. Тому більшість наших розробок та послуг буде легко адаптувати в цій країні. Одним з перших кроків – створити в Естонії застосунок на базі "Дії" за 4 місяці.

Нагадаємо, днями "Дія" запустила низку нових сервісів для українців. У Мінцифри заявили, що оновлення спростить життя мільйонам українців.

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