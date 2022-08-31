Достатньо оновити застосунок для того, щоб скористатися ними.

Відсьогодні Міністерство цифрової трансформації відкриває українцям доступ до низки нових сервісів в "Дії".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

"Повномасштабна війна не змінила наших планів щодо цифровізації. Ми продовжуємо створювати найзручнішу державу, спілкування із якою мінімальне, а користь — максимальна", - йдеться в повідомленні.

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Тепер користувачам доступні такі сервіси: пенсійне посвідчення; посвідка на тимчасове або постійне проживання; англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто; шеринг авто (ця послуга була тимчасово призупинена через війну), сплата штрафів від патрульної поліції (з лютого ця функція також була призупинена). Тепер українці знову можуть одразу сплатити у декілька кліків, якщо порушили ПДД.

"Впевнений, наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців. Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги, пишіть про них у соцмережах, тегайте "Дію", - зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня на порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ.

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