У Міністерстві цифрової трансформації анонсували низку нових послуг у додатку "дія".
Про це під час брифінгу повідомив керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.
Він нагадав, що зараз в "Диї" триває бета-тестування шерінга авто.
"Шерінг автомобіля, або юридично це звучить як призначення належного користувача, коли ти дозволяєш іншій людині керувати твоїм автомобілем, не даючи пластиковий техпаспорт в руки... Це можливість потрапити до відповідного реєстру, і щоб твій техпаспорт в іншої людини був доступний в "Дії", - сказав Баник.
Він нагадав, що ця функція вже працювала в лютому, але з початком повномасштабної війни були відключені державні реєстри.
За його словами, зараз йде бета-тестування не тільки шерінга авто, але й англомовних документів: водійського посвідчення, техпаспорта і закордонного паспорта. Він підкреслив, що ця ініціатива значно спростить українцям користування цифровими документами в Європі.
Крім того, Банік зазначив, що в Міністерстві розробляють функцію оформлення документів для виїзду дитини за кордон в додатку "Дія", і сподівається, що цю функцію вдасться виконати в короткостроковій перспективі.
Також, за інформацією Баніка, зараз йде опрацювання послуги іпотеки.
"Як буде виглядати ця послуга – рано говорити. Поки у нас є умови, визначені програмою, яку анонсував президент. На першому етапі на цю програму зможуть подаватися військовослужбовці, медики, вчені, педагогічні працівники й у них буде пільговий 3% іпотечний кредит з внеском не менше 20%, але з терміном до 20 років", - сказав Банік.
"Дія" і нові послуги:
8 лютого Міністерство цифрової трансформації додало в "Дію" ряд нових послуг, серед яких був шерінг авто. Однак після 24 лютого її призупинили. Тоді з міркувань безпеки були відключені Держреєстри.
Функція дозволяє в "Дії" передати техпаспорт на свій автомобіль іншій особі. Завдяки цьому, якщо автомобіль порушить ПДР за інформацією з камер автофіксації, штраф отримає не власник машини, а відповідний Користувач.
12 серпня в Україні запустили "Дію" для аграріїв.
15 серпня з'явилася інформація про те, що довідку про доходи для оформлення візи тепер можна отримати в"Дії".
15 серпня в "Дії" почали тестування документів англійською.
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