Йде тестування англомовних документів, а також розробка послуги з іпотеки та оформлення документів для виїзду дитини з України.

У Міністерстві цифрової трансформації анонсували низку нових послуг у додатку "дія".

Про це під час брифінгу повідомив керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

Він нагадав, що зараз в "Диї" триває бета-тестування шерінга авто.

"Шерінг автомобіля, або юридично це звучить як призначення належного користувача, коли ти дозволяєш іншій людині керувати твоїм автомобілем, не даючи пластиковий техпаспорт в руки... Це можливість потрапити до відповідного реєстру, і щоб твій техпаспорт в іншої людини був доступний в "Дії", - сказав Баник.

Він нагадав, що ця функція вже працювала в лютому, але з початком повномасштабної війни були відключені державні реєстри.

За його словами, зараз йде бета-тестування не тільки шерінга авто, але й англомовних документів: водійського посвідчення, техпаспорта і закордонного паспорта. Він підкреслив, що ця ініціатива значно спростить українцям користування цифровими документами в Європі.

Крім того, Банік зазначив, що в Міністерстві розробляють функцію оформлення документів для виїзду дитини за кордон в додатку "Дія", і сподівається, що цю функцію вдасться виконати в короткостроковій перспективі.

Також, за інформацією Баніка, зараз йде опрацювання послуги іпотеки.

"Як буде виглядати ця послуга – рано говорити. Поки у нас є умови, визначені програмою, яку анонсував президент. На першому етапі на цю програму зможуть подаватися військовослужбовці, медики, вчені, педагогічні працівники й у них буде пільговий 3% іпотечний кредит з внеском не менше 20%, але з терміном до 20 років", - сказав Банік.

"Дія" і нові послуги:

8 лютого Міністерство цифрової трансформації додало в "Дію" ряд нових послуг, серед яких був шерінг авто. Однак після 24 лютого її призупинили. Тоді з міркувань безпеки були відключені Держреєстри.

Функція дозволяє в "Дії" передати техпаспорт на свій автомобіль іншій особі. Завдяки цьому, якщо автомобіль порушить ПДР за інформацією з камер автофіксації, штраф отримає не власник машини, а відповідний Користувач.

12 серпня в Україні запустили "Дію" для аграріїв.

15 серпня з'явилася інформація про те, що довідку про доходи для оформлення візи тепер можна отримати в"Дії".

15 серпня в "Дії" почали тестування документів англійською.

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