Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану оператора.

Українці зможуть перемикатися між мобільними операторами. Vodafone, "Київстар", lifecell разом з Міністерством цифрової трансформації України, Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку запускають тестування національного роумінгу в Україні.

Як повідомляють прес-служби мобільних операторів у Facebook, тепер у випадку, коли мережа вашого оператора недоступна, можна переключатися на мережу інших операторів.

Зазначається, що підключитись до іншого оператора можна лише вручну. Проте це зробити не так важко, вже є інструкція.

Для переключення мобільного оператору потрібно:

Відключити автовибір мережі

Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

Важливо: раз на день потрібно намагатись повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора. Водночас для надійного функціонування мережі, оператори надаватимуть можливість користуватися цією послугою абонентам поступово.

Так, спочатку він буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області. Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України.

"Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг. Перепрошуємо за можливі незручності", - додали у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у застосунку "Дія" з'явилося українське телебачення. Вже є інструкція щодо того, як його налаштувати та дивитися.

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