Однак ті можуть відбирати телефони в українців.

Українські оператори заблокували доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Зазначається, що російські військові, позбавившись можливості телефонувати зі свої номерів, дедалі частіше відбирають телефони у людей.

Українців, у яких забрали мобільний окупанти, просять якомога швидше попросити оператора заблокувати вкрадений номер.

"Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців", - йдеться у повідомленні.

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