Послуга доступна для власників мобільних пристроїв на базі iOS і Android.

У "Дії запустили нову послугу, що дозволяє українцям дивитися телетрансляцію у самому застосунку.

Про це у себе в телеграмі повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Функція називається "Дія TV" і була створена разом зі стрімінговим сервісом Megogo, щоб 24/7 інформувати українців про війну з РФ і боротися з пропагандою агресора.

"Завдяки новим можливостям українці матимуть безкоштовний доступ до новин у будь-якому місці та у будь-який час", –– повідомляється в Міністерстві.

Як налаштувати та дивитися Дія TV

Оновіть свою "Дію" до актуальної версії в магазині;

Зайдіть в розділ "Послуги";

Виберіть зі списку "Дія TV" і трансляція почнеться автоматично.

Також є відеоінструкція:

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифрі заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

До цього у відомстві нагадали основні правила поведінки в Інтернеті, які вбережуть вас на фронті кібервійни з окупантом.

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