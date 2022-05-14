Хакери називають це найбільшою перемогою з початку кібервійни.

Російська відповідь"ютубу" Rutube зламали двоє українських IT-фахівців всього за декілька днів. Зокрема були видалені контент й вся інфраструктура відеохостингу, як внутрішня, так і зовнішня.

Про це повідомляє телеграм-канал "IT ARMY of Ukraine".

У ролику говориться, що адміністратору Rutube назавжди запам'ятається чергова зміна в ніч з 8 на 9 травня. Близько 4 ранку він помітив аномальну роботу системи і почав робити планерку. Але, як кажуть хакери, в той самий момент на його очах почалося видалення всієї інфраструктури платформи й контенту.

Також фахівці пошкодили всі системи: починаючи від бази даних і закінчуючи системою документообігу й внутрішньої інформації.

Українські ІТ-фахівці наголосили, що окрім Rutube їх метою було запобігання трансляції російського військового параду "брехні і ганьби, на якому кремлівська влада пропагує нову руйнівну війну".

Як УНІАН вже писав, IT-армія за минулий тиждень атакувала понад 200 російських онлайн-ресурсів. В результаті кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини і виробництво на декількох великих пивних заводах Росії.

"Замість кількох кліків за комп'ютером дали росіянам можливість прогулятися кілька кілометрів за бажаною покупкою. Свіже повітря корисне для мозку", – зазначили у Мінцифрі.

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