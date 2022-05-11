Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз зазнали серйозних уражень.

Хакери з об'єднання Anonymous повідомили, що зламали російську відеоплатформу RuTube і додали, що він, ймовірно, більше не відновиться.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

"Anonymous зламав російську відеоплатформу RuTube. Майже 75% баз даних та інфраструктури основної версії, 90% резервної копії та кластера для відновлення баз зазнали серйозних уражень, це означає, що RuTube, ймовірно, зник назавжди", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Telegram відеохостингу росіяни прозвітували про перший етап відновлення функціоналу платформи. Сервіс планують запустити вже сьогодні, 11 травня, після проведення додаткових тестів.

Як повідомляв УНІАН, російський відеохостинг RuTube, який не працює через хакерські атаки, звернувся до міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова українською мовою.

Довідка УНІАН. RuTube – це провладний російський відеохостинг, який позиціонувався як заміна YouTube.

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