У результаті кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини.

IT-армія за минулий тиждень атакувала понад 200 російських онлайн-ресурсів.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Телеграмі.

"IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 2 до 8 травня було атаковано більш як 200 російських онлайн-ресурсів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема внаслідок масованої атаки була паралізована робота єдиної державної автоматизованої інформаційної системи, що відстежує обороти алкогольної та спиртовмісної продукції. Унаслідок цього зупинилося виробництво на декількох великих пивних заводах Росії.

У результаті кіберудару призупинили роботу онлайн-магазини.

"Замість кількох кліків за комп'ютером дали росіянам можливість прогулятися кілька кілометрів за омріяною покупкою. Свіже повітря корисне для мозку", - зауважили в Мінцифри.

Завдяки діям IT-армії другий тиждень поспіль паралізована робота десятків російських електронних систем для публічних закупівель, через що в росіян продовжуються зриватися торги.

Також атаки зазнали системи подачі електронної звітності, у результаті чого жителі РФ вже кілька тижнів не можуть попадати звітність вчасно. Атаковані були й сервіси російської пропаганди.

Раніше стало відомо, що у порівнянні з минулим роком кількість кібератак на Україну збільшилась втричі. Найбільше атакують органи державної влади, медіаресурси, енергетичну сферу та сферу логістики.

Кібератаки не тільки стосуються державної влади та інфраструктури, а й стосуються кожного громадянина. Зараз є збільшення спам-розсилок і спроби зібрати саме інформацію щодо громадян.

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