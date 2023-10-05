Не так давно користувачі iPhone 14 скаржилися на роботу акумуляторів, які стали швидко втрачати заряд. Аналогічна ситуація спостерігається з iPhone 15.

Власники смартфонів iPhone 15 зіткнуться з проблемою швидкої деградації акумуляторних батарей. Аналогічна ситуація спостерігалася і в iPhone 14 – у багатьох користувачів відсоток зносу батареї менше ніж за рік впав нижче 90%.

Як вдалося з'ясувати журналістам WCC Ftech, вся річ у тім, що останні лінійки iPhone оснащені "дешевими" акумуляторами, призначеними всього для 600 циклів зарядки. Тоді як сьогодні більшість виробників використовують батареї, розраховані принаймні на 800 циклів.

Щоправда, в цьому випадку інші компанії йдуть на компроміс коштом використання дешевших матеріалів й "заліза". Apple, як зазначається, робить все навпаки – закуповує дешевші акумулятори, зберігаючи при цьому стандартну вартість продукту.

Відео дня

Ще одна причина подібного рішення – розвинений сервіс заміни батареї за додаткову плату. Такого немає ні в одного виробника смартфонів. Тому, як пише WCC ftech, не виключно, що "яблучна" компанія просто хоче заробити на регулярній заміні акумуляторів.

Зауважимо, що проблема швидкої деградації акумуляторів в пристроях Apple існує у всіх поколіннях моделей iPhone, проте в останніх лінійках скарги користувачів почастішали. Батареї в iPhone 14 та 15 старіють занадто швидко.

Як зрозуміти, що час міняти батарею смартфона

Заведено вважати, що якщо рівень ємності батареї впав нижче 80%, то її рекомендується поміняти, а якщо нижче 70% – обов'язково. При таких цифрах смартфон не тільки живе менше без підзарядки, але й схильний до мимовільних перезавантажень.

Зазвичай акумулятор сучасного смартфона наближається до позначки 80% на третьому році життя. У випадку з iPhone, деградація батареї настає раніше.

У цьому випадку може допомогти калібрування акумулятора – ця процедура допомагає не тільки підтримувати заряд на оптимальному рівні, але і збільшити термін життя батареї.

Вас також можуть зацікавити новини: