У багатьох користувачів відсоток зносу батареї їх айфонів впав нижче 90% - і це попри те, що з виходу iPhone 14 не минуло й року.

Проблема швидкої деградації акумуляторів в пристроях Apple наявна у всіх поколіннях моделей iPhone, проте з виходом 14-го модельного ряду скарги користувачів почастішали. Батареї останніх айфонів старіють аж надто швидко.

За даними профільного видання iMore, у багатьох користувачів відсоток зносу батареї смартфона впав нижче 90%, і це попри те, що з виходу нових iPhone не минуло й року. В середньому за рік має уходити не більше 5-7% від загальної місткості.

Якщо рівень батареї продовжить падати такими темпами, у власників таких айфонів вже скоро почнуться незручності: постійні повідомлення про необхідність заміни батареї (якщо місткість батареї буде нижче 80%), а для акумулятора в такому стані буде потрібно постійна підзарядка – смартфон просто не зможе тримати заряд протягом дня при активному використанні.

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Як зазначається, погіршення місткості акумулятора не тільки скорочує час роботи смартфона без підзарядки, але і часто призводить до нестабільності його роботи. Коли батарея не здатна забезпечити достатню силу струму, це стає критичним для нормальної роботи процесора, відеочіпа та інших компонентів пристрою.

В Apple поки ніяк не прокоментували ситуацію і не відреагували на негатив в соцмережах.

До речі, раніше стало відомо, що в смартфонах iPhone 15 Apple застосує абсолютно нову для себе технологію багатошарових акумуляторів. Нова технологія дозволить збільшити не тільки місткість акумуляторів, але також швидкість зарядки.

Apple затримає вихід нового iPhone

Якщо Apple буде дотримуватися стандартної схеми, то презентація нових смартфонів відбудеться у вересні цього року. Однак, як повідомляють деякі джерела, у продаж вони надійдуть тільки в жовтні або навіть пізніше.

Нагадаємо, що минулого року Apple представила чотири смартфони серії iPhone 14, один з яких довелося чекати до 7 жовтня через локдаун в Китаї. Інші моделі вийшли 16 вересня.

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