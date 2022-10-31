Наразі в Україні вже розробляють тестові точки, які мають запрацювати "в найближчий місяць".

В Україні планують створити місця, де стабільний інтернет буде забезпечено за будь-якої ситуації, зокрема у разі відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink від Ілона Маска.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes.

Федоров зазначив, що під час відключення електрики у деяких регіонах припиняють роботу як вежі мобільного звʼязку, так і провайдери фіксованого інтернету. У зв'язку з цим, за його словами, у Мінцифри хочуть забезпечити країну місцями для зв'язку за будь-якої ситуації, незалежно від роботи енергомережі.

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Мінцифри планує використати на цю ініціативу частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.

Частину використаємо для створення публічних точок Wi-Fi, частину – на залізниці, частину – на обʼєкти соціальної інфраструктури та для потреб військових. Ми отримуємо потреби від ключових стейкхолдерів та згідно з цими потребами розподіляємо Starlink – розповів Федоров.

Скільки саме буде таких точок доступу, поки що невідомо. Наразі в Україні вже роблять тестові точки, які мають запрацювати "в найближчий місяць", тобто в листопаді.

Starlink: чому інтернет від Ілона Маска важливий для України

Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ у лютому.

Комплекси Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах та у найвіддаленіших регіонах, що допомагає нашим військовим виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються у цивільних цілях.

Росія з 10 жовтня систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це в Україні час від часу застосовують стабілізаційні чи аварійні відключення світла. Під час відключень електроенергії люди стикаються зі зникненням мобільного зв'язку та інтернету.

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