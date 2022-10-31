Затверджені раніше стабілізаційні графіки відключень скасовано, замість цього вводяться локальні обмеження споживачів в межах областей.

Через пошкодження в результаті сьогоднішніх обстрілів критично важливих об'єктів ситуація в енергетиці ускладнилася.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.

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"Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, зараз скасовані. Для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) введені локальні обмеження споживачів в межах областей", - йдеться в повідомленні.

Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися в залежності від поточної ситуації в енергосистемі.

"Укренерго" закликає громадян економити електроенергію для того, щоб допомогти енергетикам якнайшвидше повернути світло.

"Друзі, ми знову просимо Вас про допомогу. Наші ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, у кого зараз є світло. Економне споживання електроенергії допоможе утримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перевантаження", - закликали в компанії.

Довідка УНІАН. Аварійні відключення можуть бути: по-перше, екстреними, які пов'язані з військовими діями. Вони можуть статися, якщо через обстріли пошкоджені або зруйновані енергооб'єкти. По-друге, локальними, коли енергомережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

Аварійні відключення неможливо передбачити, для них не існує графіків.

Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергомереж за графіками. Такі відключення ініціює НЕК "Укренерго". Це відбувається, коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання. Або інфраструктура настільки пошкоджена, що не може передавати споживачам необхідну потужність. Тому поки йде ремонт, поставку світла необхідно тимчасово обмежувати.

Удар по енергосистемі України 31 Жовтня:

31 жовтня, вранці російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України.

Окупанти вдарили по 18 об'єктах у 10 регіонах України. "Прильоти" були зафіксовані в Харків, Дніпрі, Павлограді та Київської області.

Частина Києва залишилася без енергопостачання, а 80% — без води.

У Повітряних силах ЗСУ передавати, що для ударів по Україні 31 жовтня Росія використала 50 крилатих ракет класу Х-101/Х-555, які запускали бомбардувальники Ту-95/Ту-160. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 44 з 50 ворожих ракет.

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