Термінали допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах.

В Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. Війна — час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора. Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні. Представництво Starlink з'явилося в Україні в кінці квітня. Юридична особа зареєстрована під назвою "Старлінк Юкрейн".

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