За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відновлення зв‘язку по всій країні продовжується 24/7.

Ремонтні команди енергетиків та мобільні оператори запустили ще 3,3 тис. базових станцій зв’язку по всій Україні в період 19-20 листопада.

"Запустили ще 3300 базових станцій по всій країні за вихідні. А це — сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з‘явився мобільний зв‘язок та інтернет", - повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, кілька днів половина мобільної мережі Одеської області не функціонувала через обстріли росіян енергетичної інфраструктури. Зараз працює вже 80% мережі.

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Міністр також підкреслив, що практично у кожній області країни відновлення зв‘язку продовжується 24/7.

Відновлення зв’язку на звільнених територіях України

19 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у Херсоні російські окупанти зруйнували практично всі оптоволоконні вузли. Тоді команда Мінцифри надала місцевим операторам термінали Starlinkта генератори.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

14 листопада міністр також повідомив, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знайшли в Херсоні розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес його відновлення.