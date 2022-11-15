Подекуди може зникати зв’язок внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії.

Українські мобільні оператори "Київстар" та Vodafone Україна попереджають про проблеми зі зв'язком через відключення електрики. Такі заяви вони зробили на своїх сторінках у Twiiter після масованої ракетної атаки Росії.

"Друзі, через обстріли і нестачу живлення можуть виникати тимчасові обмеження в роботі наших послуг. Ми працюємо. Тримайтеся там", - повідомили у Vodafone Ukraine.

У компанії попросили для подовження роботи базових станцій від акумуляторів зменшити споживання сервісу передачі даних:

Відео дня

вимкнути автозавантаження медіа в месенджерах;

не використовувати YouTube, або встановити низьку якість відео;

за можливості зменшити використання мобінтернету.

"Подекуди може зникати зв’язок внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", - пишуть у компанії "Київстар".

По всій країні проблеми з інтернетом, як свідчать дані Netblocks:

Ракетний удар Росії по Україні 15 листопада

Представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки 15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у низці областей України запровадили аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні. За його словами, понад 80 ракет вже випущено по України - більшість по енергетичній інфраструктурі.

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