У місті тривають роботи з відновлення зв'язку.

В Херсон російські окупанти зруйнували практично всі оптоволоконні вузли, команда Мінцифри надала місцевим операторам термінали Starlink і генератори.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram, зазначивши при цьому, що процес відновлення триває.

Федоров також підкреслив, що зараз термінали Starlink і генератори - найкраще рішення для швидкого повернення зв'язку.

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"На фото - приклад того, як це працює в Херсоні. Фахівці оператора HomeNet точки, де люди можуть під'єднатися до Інтернету від "Старлінка" і зарядити свої гаджети. Ось так технології допомагають українцям залишатися на зв'язку, навіть коли майже вся телеком-інфраструктура зруйнована ворогом", - зазначив Федоров.

Ситуація в Херсонській області:

11 листопада українські військові зайшли до Херсона.

Того ж дня, 11 листопада, стало відомо, що "Укрпошта" випускає пам'ятну поштову марку "Херсон - це Україна!". 14 листопада "Укрпошта" призупинила передзамовлення марки через повний розпродаж квоти, розрахованої для попереднього замовлення - а це майже 40% від тиражу.

12 листопада в офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, у тому числі міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

14 листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій знаходили в Херсоні розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку, що уповільнює процес відновлення зв'язку.

15 листопада 2022 року "Укрпошта" розпочала виплати пенсій у Херсоні.

16 листопада стало відомо, що Херсон отримає ще 210 терміналів "Старлінк" для налагодження інтернет-зв'язку.

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