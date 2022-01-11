Інтернет-гігант просить "яблучного" гіганта переглянути свою позицію.

Згідно з нещодавно опублікованою статистикою, п'ять із шести американських підлітків користуються айфоном, а найпопулярніший застосунок для спілкування у них – iMessage.

Однолітки, які користуються смартфонами Android, стикаються з дискримінацією через колір повідомлень. Все тому, що їх "хмарки" в чатах забарвлюються в зелений, а не в синій колір, повідомляє WSJ.

У зв'язку з цим Хіроши Локхаймер, старший віцепрезидент Google, публічно звернувся до Apple з проханням припинити дискримінацію Android-спільноти. Причому Google не просить зробити iMessage доступним на Android, а просто хоче підтримки галузевого стандарту сучасного обміну повідомленнями.

Мовиться про RCS, який ще називають "СМС на стероїдах". Там немає обмеження на кількість символів, можна надсилати файли та фотографії без стиснення, є групові чати, наскрізне шифрування та сповіщення про прочитання повідомлень.

Як наголосив Локхаймер, купертинівська компанія обмежує можливості як користувачів Android, так і власних. До речі, Google вже не вперше пропонує Apple реалізувати у своєму месенджері підтримку стандарту RCS: Локхеймер писав про це ще в жовтні минулого року.

Читайте такожАналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhoneЩо показово, в далекому 2013 Apple хотіла зробити iMessage доступним на Android, але дійшла висновку, що без монетизації це "нашкодить компанії більше, ніж принесе користі". Зараз сім'ї вважають за краще купувати своїм дітям айфони через екосистему, а iMessage на Android похитне її.

Раніше УНІАН вже писав, що Google вирішила скопіювати екосистему Apple. На 2022 рік інтернет-гігант запланував впровадження (або розвиток чинних) функцій, які наблизять досвід власників Android-пристроїв до рішень свого головного конкурента.

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