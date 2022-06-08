Виробники будуть зобов'язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але й в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої.

У Євросоюзі досягли угоди щодо законопроєкту, який зобов'яже виробників ставити у всіх смартфонах, планшетах, навушниках та інших пристроях однакові роз'єми, щоб користувачам було простіше.

Нові правила почнуть діяти з осені 2024 року, повідомляє Reuters.

Всі ЗМІ називають це ударом по Apple. Купертинівці активно виступали проти прийняття єдиного стандарту зарядного роз'єму. На їхню думку, запропоновані зміни перешкоджатимуть інноваціям на ринку електроніки та призведуть до надзвичайно великої кількості електронних відходів.

До речі, щодо ноутбуків, то їм дали більше часу – 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.

Передбачається, що нові зобов'язання допоможуть споживачам заощадити на покупках зарядок до 250 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

Також УНІАН розповідав, що китайська Huawei готує незвичайний ноутбук без дисплея і клавіатури. Сам пристрій являє собою свого роду "ядро" для підключаємих аксесуарів.

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