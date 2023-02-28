Втім, коли дещо подібне з'явиться в комерційних смартфонах, поки не говорять.

Бренд Redmi, який належить Xiaomi, вирішив переплюнути realme і анонсував найпотужнішу в світі зарядку для смартфона потужністю 300 Вт.

Компанія показала відео, в якому спеціальна версія Redmi Note 12 Pro+ з батареєю на 4100 мАг набирає 100% всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

Коли і який смартфон першим отримає цю фішку, поки не говорять.

До анонсу Redmi найпотужнішою зарядкою володів realme GT Neo 5 – завдяки адаптеру потужністю 240 Вт смартфон можна повністю зарядити за дев'ять з половиною хвилин. Однак тут варто уточнити, що смартфон realme – це комерційний пристрій, який можна купити вже сьогодні. А ось коли нова технологія Redmi стане доступна в масовому продукті, невідомо.

Детальніше про Realme GT Neo 5

У смартфона 6.74-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою 144 Гц і піковою яскравістю 1400 ніт, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X, а також накопичувач UFS 3.1 до 1 ТБ.

Що стосується фотоможливостей, то дозвіл селфі-камери становить 16 Мп, а в складі основний головний сенсор на 50 Мп, ширококутний на 8 Мп і датчик для макро на 2 Мп.

Realme GT Neo 5 вже надійшов у продаж у Китаї. Версія зі швидкою зарядкою 240 Вт коштує 3199 юанів (~17 300 грн), з зарядкою 150 Вт – 2499 юанів (~13 300 грн). Пізніше смартфон добереться до Європи.

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